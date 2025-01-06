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        Kırşehir'de işçi servisinin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

        Kırşehir'de işçi servisinin karıştığı zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 09:54 Güncelleme: 06.01.2025 - 09:54
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        Kırşehir'de işçi servisinin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
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        Kırşehir'de işçi servisinin karıştığı zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Kırşehir-Kaman kara yolu Karakurt köyü yakınlarında sera işçilerini taşıyan servis ile 2 otomobil çarpıştı.

        Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Kırşehir'deki hastanelere sevk ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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