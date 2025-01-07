Kırşehir'de işçi servisinin karıştığı zincirleme kazada ölen kişinin cenazesi toprağa verildi

Dün Mustafa H'nin kullandığı işçi taşıyan 40 ABF 071 plakalı minibüs, Mehmet D. idaresindeki 38 NP 337 ve Hüsnü Ç'nin kontrolündeki 19 TR 705 plakalı otomobiller çarpışmış, servistekilerden Irak uyruklu Rehal Ahmed Atwan, Sabreen Ali Muhammed ile 19 TR 705 plakalı otomobildeki Murat Adıyaman olay yerinde hayatını kaybetmiş, 21 kişi yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Iraklı Haydar Ali Muhammed de bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Öte yandan, kaza yeri ve hastanede vefat eden Irak uyruklu 3 sera işçisinin cenazeleri de defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi.

Cenaze namazı öncesi ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.