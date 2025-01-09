Kırşehir Valisi Demiryürek'ten 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demiryürek, mesajında, demokrasinin gelişmesinde ve sağlam bir toplum yapısının oluşturulmasında önemli bir paya sahip olan gazetecilik mesleğinin, vatandaşları her konuda bilgilendirmesi ve bilinçlendirmesinde önemli bir rol üstlendiğini bildirdi.

Basın mensuplarının sadece bilgi aktaran değil, aynı zamanda bilgiye erişimi hızlandıran bir köprü vazifesi gördüğünü belirten Demiryürek, şunları kaydetti:

"Gündemin çok hızlı değiştiği ülkemizde gazetecilerimizin kamuoyuna haber servis ederken milletimizin menfaatleri doğrultusunda doğru, tarafsız, hak ve özgürlükleri gözeterek yayın yapması büyük önem taşımaktadır. İnanıyorum ki gazetecilerimiz, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da basın meslek ilkeleri doğrultusunda mesleğini icra edecek, toplumun sesi ve vicdanı olma yolundaki gayretlerini sürdüreceklerdir. Bu duygularla, mesleğine gönül veren ve her türlü zorluğa rağmen fedakarca çalışan tüm basın mensuplarımızın gününü kutluyor, başarı ve kolaylıklar diliyorum."