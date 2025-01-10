Kırşehir'de sis etkili oldu

Öte yandan Ankara-Kayseri kara yolunda da görüş mesafesinin sis nedeniyle yer yer 50 metreye kadar düştüğü görüldü.

Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte sisin yarın sabah saatlerine kadar sürmesi, sabah da etkisini kaybederek yerini yağışlı havaya bırakması bekleniyor.

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