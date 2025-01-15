Kırşehir'de okul servisleri denetlendi

Kırşehir'de jandarma ekipleri, öğrenci servislerine yönelik denetimlerde sürücülerin belgelerini kontrol edip, emniyet kemeri kullanmalarına dair uyarılarda bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerde okul servis taşımacılığı yapanlara yönelik trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Jandarma ekipleri, sürücüleri emniyet kemeri takmaları ve hız limitine uymaları konusunda uyardı.

Okul servis araçlarıyla yapılan taşımacılık faaliyetlerinin düzenini ve güvenliğini artırmak, olası trafik kazalarını azaltmak ve taşımacılığı disiplin altında tutarak öğrencilerin huzur ve güvenliğini muhafaza edilmesi amacıyla sürücüler, rehber personeli ve öğrencilere yönelik bilgilendirmeler de yapıldı.