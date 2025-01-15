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        Kırşehir'de okul servisleri denetlendi

        Kırşehir'de jandarma ekipleri, öğrenci servislerine yönelik denetimlerde sürücülerin belgelerini kontrol edip, emniyet kemeri kullanmalarına dair uyarılarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 14:25 Güncelleme: 15.01.2025 - 14:29
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        Kırşehir'de okul servisleri denetlendi
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        Kırşehir'de jandarma ekipleri, öğrenci servislerine yönelik denetimlerde sürücülerin belgelerini kontrol edip, emniyet kemeri kullanmalarına dair uyarılarda bulundu.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerde okul servis taşımacılığı yapanlara yönelik trafik denetimleri gerçekleştirildi.

        Jandarma ekipleri, sürücüleri emniyet kemeri takmaları ve hız limitine uymaları konusunda uyardı.

        Okul servis araçlarıyla yapılan taşımacılık faaliyetlerinin düzenini ve güvenliğini artırmak, olası trafik kazalarını azaltmak ve taşımacılığı disiplin altında tutarak öğrencilerin huzur ve güvenliğini muhafaza edilmesi amacıyla sürücüler, rehber personeli ve öğrencilere yönelik bilgilendirmeler de yapıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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