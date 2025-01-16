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        Kırşehir'de jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi

        Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 12:32 Güncelleme: 16.01.2025 - 12:33
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        Kırşehir'de jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi
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        Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Yukarı Homurlu İlkokulu'nda temel trafik eğitimi düzenlendi.

        Jandarma trafik timleri, trafik işaret ve levhaları, yayaların uyması gereken kurallar, karşıdan karşıya geçişler, servis araçlarının kullanımı, araç kullanımı için gereken şartlar, güvenli yolculuk, emniyet kemeri kullanımı, güvenli bisiklet kullanımı ve görünürlük konularında öğrencilere bilgi verdi.

        Ekipler tarafından "Trafik köşesi' panosu hazırlanarak okula hediye edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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