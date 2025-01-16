Kırşehir'de jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi

Jandarma trafik timleri, trafik işaret ve levhaları, yayaların uyması gereken kurallar, karşıdan karşıya geçişler, servis araçlarının kullanımı, araç kullanımı için gereken şartlar, güvenli yolculuk, emniyet kemeri kullanımı, güvenli bisiklet kullanımı ve görünürlük konularında öğrencilere bilgi verdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Yukarı Homurlu İlkokulu'nda temel trafik eğitimi düzenlendi.

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