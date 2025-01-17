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        Kırşehir'de öğrenciler karne heyecanı yaşadı

        Kırşehir'de 222 okulda 42 bin 163 öğrenci, karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 12:20 Güncelleme: 17.01.2025 - 12:23
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        Kırşehir'de öğrenciler karne heyecanı yaşadı
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        Kırşehir'de 222 okulda 42 bin 163 öğrenci, karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

        Vali Murat Sefa Demiryürek ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen, Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen törende, öğrencilere karnelerini verdi.

        Öğrencilere yarıyıl tatilini en iyi şekilde geçirmeleri temenni eden Demiryürek, çocuklara dinlenmelerini, kitap okumalarını ve oyun oynamalarını tavsiye etti.

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