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        Kırşehir'de umre kafilesi dualarla uğurlandı

        Kırşehir'de yarıyıl tatili kapsamında umreye gidecek kafile için uğurlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 16:58 Güncelleme: 22.01.2025 - 17:00
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        Kırşehir'de umre kafilesi dualarla uğurlandı
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        Kırşehir'de yarıyıl tatili kapsamında umreye gidecek kafile için uğurlama programı düzenlendi.

        İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cacabey Medresesi ve meydanında umreye gidecek aralarında öğrenci, veli ve öğretmenlerin bulunduğu 52 kişilik kafile için program yapıldı.

        Kur'an-ı kerim tilavetiyle başlayan programda, ilahi dinletisinin ardından dualar edildi.

        Diyanet İşleri Başkanlığı umre organizasyonu ile umre yolculuğuna giden 52 kişilik öğrenci, öğretmen ve veliler, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Medine'ye gidecek ve 11 günlük umre programının ardından Türkiye’ye dönecek.

        Programa, umrecilerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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