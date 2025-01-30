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        Kırşehir'de şase ve motor numaraları kazınmış 8 motosiklete el konuldu

        Kırşehir'in Mucur ilçesinde şase ve motor numaralarının kazındığı tespit edilen 8 motosiklete el konuldu, sürüclerine işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 16:06 Güncelleme: 30.01.2025 - 16:07
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        Kırşehir'de şase ve motor numaraları kazınmış 8 motosiklete el konuldu
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        Kırşehir'in Mucur ilçesinde şase ve motor numaralarının kazındığı tespit edilen 8 motosiklete el konuldu, sürüclerine işlem yapıldı.

        Mucur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, motosikletlerin karıştığı suçların azaltılması, motosiklet hırsızlığını önlemek, şüphelilerin tespit ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        İlçede yapılan denetimlerde çevreye rahatsızlık veren motosikletlere karşı uyarı yapılırken, şase ve motor numaraları kazınanlar ise tespit edildi.

        Yapılan uygulama kapsamında 8 motosiklete şase ve motor numaralarının kazındığı belirlenerek el konuldu. Motosikletler gerçek şase ve motor numaralarının tespiti için Kayseri Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne gönderildi.

        Sürücüler M.C, Ö.H, F.U, H.K, H.T ve İ.A hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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