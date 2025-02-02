Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 14. haftasında Kırşehir Belediyespor, konuk ettiği Ortahisar Belediyespor'a 40-24 mağlup oldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.