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        Kırşehir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Kırşehir'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 19:18 Güncelleme: 02.02.2025 - 19:24
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        Kırşehir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Kırşehir'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

        Ahmet Tekin (54) yönetimindeki 40 ABZ 861 plakalı motosiklet, Çukurçayır Mahallesi yol kavşağında, karşı yönden gelen Ramazan D. idaresindeki 61 SL 545 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, motosiklet sürücüsü Tekin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini, motosikletteki yolcu Coşkun Albayrak'ın (46) ise ağır yaralandığını belirledi.

        Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Albayrak'ın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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