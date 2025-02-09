Kırşehir'de 24 litre sahte içki ve 10 litre etil alkol ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya sahte içki sürerek vatandaşların sağlığına zarar veren ve haksız kazanç sağlayan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Kent merkezinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 24 litre sahte içki ve 10 litre etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.B. hakkında adli işlem başlatıldı.

Vali Murat Sefa Demiryürek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son günlerde çok sayıda vatandaşın ölümüne veya kalıcı sağlık sorunları yaşamasına neden olan sahte ve kaçak alkolle mücadeleye devam ettiklerini belirterek, başarılı çalışmalarından dolayı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerini tebrik etti.