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        Kırşehir'de otomobilde 8 bin 330 sentetik hap ele geçirildi

        Kırşehir'de bir otomobilde 8 bin 330 sentetik hap ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 13:02 Güncelleme: 10.02.2025 - 13:02
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        Kırşehir'de otomobilde 8 bin 330 sentetik hap ele geçirildi
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        Kırşehir'de bir otomobilde 8 bin 330 sentetik hap ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube müdürlükleri ile Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara'dan Kırşehir'e uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Karakaya köyü yakınlarındaki uygulama noktasında İ.K'nin kullandığı otomobili durduran ekipler, araçta 8 bin 330 sentetik hap ele geçirdi.

        Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 75 tabanca fişeği ve 6 cep telefonu bulundu.

        Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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