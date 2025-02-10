Kırşehir'de otomobilde 8 bin 330 sentetik hap ele geçirildi

Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 75 tabanca fişeği ve 6 cep telefonu bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube müdürlükleri ile Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara'dan Kırşehir'e uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kırşehir'de bir otomobilde 8 bin 330 sentetik hap ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

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