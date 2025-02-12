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        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 14:01 Güncelleme: 12.02.2025 - 14:01
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        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Karakaya köyü yakınlarındaki uygulama noktasında 10 Şubat'ta aracında sentetik hap ele geçirilen İ.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10 Şubat'ta Karakaya köyü yakınlarındaki uygulama noktasında durdurulan İ.K'nin kullandığı otomobilde 8 bin 330 sentetik hap, evinde yapılan aramada ise 75 tabanca fişeği ve 6 cep telefonu ele geçirilmiş, zanlı gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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