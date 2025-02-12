Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10 Şubat'ta Karakaya köyü yakınlarındaki uygulama noktasında durdurulan İ.K'nin kullandığı otomobilde 8 bin 330 sentetik hap, evinde yapılan aramada ise 75 tabanca fişeği ve 6 cep telefonu ele geçirilmiş, zanlı gözaltına alınmıştı.

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