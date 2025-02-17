Hentbol: Kadınlar Süper Lig
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 16. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kırşehir Belediyespor'u deplasmanda 30-27 mağlup oldu.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 16. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kırşehir Belediyespor'u deplasmanda 30-27 mağlup oldu.
Kırşehir Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını, konuk ekip Bursa Büyükşehir Belediyespor 16-9 önde bitirdi.
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