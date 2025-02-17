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        Hentbol: Kadınlar Süper Lig

        Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 16. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kırşehir Belediyespor'u deplasmanda 30-27 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 15:46 Güncelleme: 17.02.2025 - 16:03
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        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
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        Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 16. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kırşehir Belediyespor'u deplasmanda 30-27 mağlup oldu.

        Kırşehir Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını, konuk ekip Bursa Büyükşehir Belediyespor 16-9 önde bitirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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