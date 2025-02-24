Minik yazarlar okul okul gezerek engellilere destek olmaya çalışıyor

SERKAN GÜNER - Kırşehir'de ilkokul öğrencileri, farkındalık oluşturmak amacıyla kaleme aldıkları "Minik Kalplerin Engelsiz Hikayeleri" kitabından elde edecekleri gelirle engellilere yardımcı olmak istiyor.

Şehit Ömer Halisdemir İlkokulu 3. sınıf öğretmeni Bilal Temel ve 26 öğrencisi, engellilere yönelik yazdıkları hikaye kitabını tanıtmak amacıyla kentteki okulları ziyaret ediyor.

Ziyaretlerde engellilere yönelik yardım kampanyasından da bahseden Temel ve öğrencileri, şu ana kadar 18 okulu ziyaret ederek amaçlarını anlattı.

Minik yazarlar, ziyaretleri sırasında "Minik Kalplerin Engelsiz Hikayeleri" kitabını imzalayarak satışını da yapıyor.

Sınıf öğretmeni Bilal Temel, AA muhabirine, büyük emeklerle kitabı hazırladıktan sonra okulları gezmeye başladıklarını söyledi.

Okullarda kitabı tanıtarak hikayeleri neden yazdıklarını ve yardım kampanyasının önemini anlattıklarını dile getiren Temel, 26 minik yazarla her okulda 200’e yakın öğrenciyle bir araya geldiklerini belirtti.

Temel, amaçlarının ticari olmadığına, oluşacak farkındalık ve kitap satışından elde edilen gelirle engellilere araç ve ekipman desteği sağlanacağına dikkati çekti.

Satışlar bittiğinde düzenlenecek etkinlikle alınacak ekipmanları engellilere teslim edeceklerini anlatan Temel, şöyle konuştu:

"Kitabımız Milli Eğitim Bakanı'mıza da ulaştırıldı. Bakan'ımız da 26 öğrencimize teşekkür mektubu yazdı, yanımızda olduklarını iletti. Onların verdiği güç ve kuvvetle daha güzel çalışıyoruz, farkındalığı oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Projemizde en başta 1000 kitap satmayı hedeflemiştik ama ilgi arttı ve 2 bin kitap bastırdık, şu anda 1700'ünü sattık. Hedefimizin iki katına ulaşmak üzereyiz. Bir hafta içinde kitaplar biter. Destek olan, bu konuya hassas davranan herkese teşekkür ederiz."

- "Geleceğin büyük yazarları olacaklar"

Temel, "Öğrencilerin kendilerine güvenlerinin arttığının farkındayız. Onlar minik yazarlar, belki geleceğin büyük yazarları olacaklar. Keşke bizim zamanımızda da böyle şeyler olsaydı, bu çocuklar daha 9 yaşında sahne ve kitap imzalama havasını tattılar, geleceğin yazarları diyebiliriz." diye konuştu.