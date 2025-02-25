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        Kırşehir Valisi Demiryürek'in köy ziyaretleri

        Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, bazı köylere ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 17:06 Güncelleme: 25.02.2025 - 17:08
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        Kırşehir Valisi Demiryürek'in köy ziyaretleri
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        Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, bazı köylere ziyarette bulundu.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Demiryürek ve beraberindekiler, inşaatı tamamlanan Tatarilyasyayla köyü muhtarlık binasını hizmete açtı.

        Köyde muhtar ve çiftçilerle görüşen Demiryürek, köydeki çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi aldı.

        Demiryürek ve beraberindekiler ardından Tatarilyaskışla, Kırkpınar, Yeşiloba ve Homurlu Beşler köylerini ziyaret ederek, muhtarlar ve vatandaşlarla buluştu.

        Vatandaşların ilettiği taleplerin çözümü noktasında ilgili kurumlarla bildirimlerde bulunarak gerekli takipleri yapacaklarını aktaran Demiryürek, köy ziyaretlerine düzenli olarak devam edeceklerini belirtti.

        Demiryürek'e Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yasin Özcan ve İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Ozan da eşlik etti.

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