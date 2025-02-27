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        Kırşehir Valisi Demiryürek, pansiyonda kalan öğrencilerle buluştu

        Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Kırşehir TOKİ Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 11:19 Güncelleme: 27.02.2025 - 11:21
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        Kırşehir Valisi Demiryürek, pansiyonda kalan öğrencilerle buluştu
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        Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Kırşehir TOKİ Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan öğrencilerle bir araya geldi.

        Öğrencilerle yemek yiyen, istek ve taleplerini dinleyen Vali Demiryürek, onlara okul hayatında yaşadıklarından bahsetti.

        Öğrencilerin pansiyonda geçirdikleri süre içerisinde huzurlu bir ev sıcaklığı ve aile şefkati içerisinde olmalarının hedeflendiğini vurgulayan Demiryürek, öğrencilerin buradaki boş zamanlarda kitap okuyarak kendilerini geliştirmelerini istedi.

        Demiryürek, "Devletimize emanet edilmiş kıymetli gençlerimizle hasbihal etmek, konaklama şartlarını görmek, taleplerini yerinde dinlemek üzere akşam yemeğinde yine bir devlet okulumuzun pansiyonunda misafirdik. Ülkemizin geleceği, geleceğimizin teminatı öğrencilerimize sağlık ve başarılarla dolu yarınlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Vali Demiryürek'e, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen de eşlik etti.

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