Kırşehir Valisi Demiryürek, pansiyonda kalan öğrencilerle buluştu

Vali Demiryürek'e, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen de eşlik etti.

Demiryürek, "Devletimize emanet edilmiş kıymetli gençlerimizle hasbihal etmek, konaklama şartlarını görmek, taleplerini yerinde dinlemek üzere akşam yemeğinde yine bir devlet okulumuzun pansiyonunda misafirdik. Ülkemizin geleceği, geleceğimizin teminatı öğrencilerimize sağlık ve başarılarla dolu yarınlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin pansiyonda geçirdikleri süre içerisinde huzurlu bir ev sıcaklığı ve aile şefkati içerisinde olmalarının hedeflendiğini vurgulayan Demiryürek, öğrencilerin buradaki boş zamanlarda kitap okuyarak kendilerini geliştirmelerini istedi.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Kırşehir TOKİ Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan öğrencilerle bir araya geldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.