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        Kırşehir Ahi Evran Külliyesi'nde yüzlerce kişi ilk iftarı birlikte yaptı

        Ramazan dolayısıyla Kırşehir Ahi Evran Külliyesi'nde kurulan çadıra gelen yüzlerce kişi, birlikte ilk oruçlarını açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 20:32 Güncelleme: 01.03.2025 - 20:37
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        Kırşehir Ahi Evran Külliyesi'nde yüzlerce kişi ilk iftarı birlikte yaptı
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        Ramazan dolayısıyla Kırşehir Ahi Evran Külliyesi'nde kurulan çadıra gelen yüzlerce kişi, birlikte ilk oruçlarını açtı.

        Kırşehir Valiliği ve Vakıflar Kayseri Bölge Müdürlüğünce düzenlenen organizasyonunda yüzlerce kişi bir araya geldi.

        TOKİ Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde hazırlanan 3 çeşit yemek ile tatlı, hurma ve su, çadıra gelen vatandaşlara ikram edildi.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı programda, iftar saatinin gelmesiyle top atışı gerçekleştirildi.

        Külliyedeki yüzlerce kişi, daha sonra hep birlikte ilk iftarlarını yaptı.

        Dua eden İl Müftüsü Mustafa Tekin, oruçların kabul olmasını dileyerek, Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyalara huzurun ve barışın gelmesini temenni etti.

        Vali Murat Sefa Demiryürek ise programın ardından yaptığı konuşmada, ramazana ulaşmanın heyecanı ve mutluluğu içinde olduklarını söyledi.

        Kırşehir Valiliği ve Vakıflar Kayseri Bölge Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla sıcak aile ortamında iftarda buluştuklarını anlatan Demiryürek, çadırda 500 vatandaşla iftar yapıldığını belirtti.

        Bu sofranın ramazan boyunca herkese açık olduğunu dile getiren Demiryürek, "29 gün boyunca vatandaşımıza hizmet sunacak şekilde yemek, iftar hazırlıyoruz. Kırşehirli hemşehrilerimizin ramazanını tebrik ediyor, onları önümüzdeki günler için soframıza davet ediyoruz." dedi.

        İftarın ardından çok sayıda kişi, Ahi Evran Camisi'nde namaz kıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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