Kırşehir'de Yeşilay Haftası dolayısıyla "Çocuk Şenliği" düzenlendi
Kırşehir'de Yeşilay Haftası kapsamında "Çocuk Şenliği" düzenlendi.
Kırşehir'de Yeşilay Haftası kapsamında "Çocuk Şenliği" düzenlendi.
Yeşilay Kırşehir Şubesi ve Kırşehir Cacabey Gençlik Merkezi işbirliğiyle hafta kapsamında çocuklarla bir araya gelindi.
Ahi Evran Külliyesi içindeki iftar çadırı yanında Yeşilay Haftası stantları kuruldu.
Çocuk Şenliği etkinliğinde çocuklarla oyunlar oynandı ve palyaço gösterisi sunuldu. Ardından çocuklara renkli yüz ve el boyamaları yapıldı.
Gençlik liderleri ve Yeşilay gönüllülerinin de yer aldığı etkinlikte, çocuklara çeşitli hediyeler verildi.
Yeşilay Şube Başkanı Bayram Koyuncu, ramazan coşkusuyla Yeşilay Haftası etkinliklerini yapmayı sürdürdüklerini belirtti.
Hafta kapsamında iftar öncesi ve teravih sonrası broşür dağıtarak Yeşilay'ın çalışmalarını anlattıklarını vurgulayan Koyuncu, "Yeşilay ekibimizle anaokullarının yanı sıra ilk ve ortaokullar ile liseleri ziyaret ediyoruz, zararlı alışkanlıklar ve bağımlılıklar hakkında bilgi veriyoruz. Yapılacak mücadele yöntemlerinden bahsediyoruz. Bu tehlikenin önüne nasıl geçileceği ve korunacağı her yaş grubuna uygun şekilde anlatıyoruz." dedi.
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