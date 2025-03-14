Kırşehir'de "Gazze'de Ramazan" fotoğraf sergisi açıldı

AK Parti Kırşehir İl Gençlik Kolları Başkanlığınca "Gazze'de Ramazan" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Cacabey Meydanı'nda açılan sergi hakkında gazetecilere bilgi veren İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Sefa Metin, ramazan ayının manevi ikliminde, zulüm altındaki Gazze halkının yaşadığı acıları ve onurlu direnişini bir kez daha gündeme taşımak adına fotoğraf sergisi düzenlendiğini söyledi.

Mazlum coğrafyaların sesi olmak, zulme karşı duruşu bir kez daha vurgulamak ve Filistinlilerin yaşadığı insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla bu şekilde etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Metin, "Gazze"deki kardeşlerimizin yaşadığı zorlukları ve ramazan ayını savaşın gölgesinde geçirmelerini gözler önüne seriyoruz. Ramazan paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin ayıdır. Ancak ne yazık ki Gazze'de yıllardır süregelen abluka ve saldırılar nedeniyle Filistin halkı, her ramazan ayını büyük bir mücadele ve yokluk içinde karşılamak zorunda kalmaktadır. Bizler, her zaman Gazze’nin ve Filistinli kardeşlerimizin yanındayız." diye konuştu.

Sergiyi, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Merkez İlçe Başkanı Ali Demir, Kadın Kolları Başkanı Fatma Yılmaz ile partililer ve vatandaşlar ziyaret etti.