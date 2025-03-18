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        Kırşehir'de jandarmanın yaralı bulduğu şah kartalı tedaviye alındı

        Kırşehir'de merkeze bağlı Çuğun köyünde jandarma ekiplerince yaralı bulunan şah kartalı tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 15:53 Güncelleme: 18.03.2025 - 15:55
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        Kırşehir'de jandarmanın yaralı bulduğu şah kartalı tedaviye alındı
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        Kırşehir'de merkeze bağlı Çuğun köyünde jandarma ekiplerince yaralı bulunan şah kartalı tedavi altına alındı.

        Çuğun köyünde jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan şah kartalı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Ekiplerce Kırşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirilen kartala ilk müdahalesi yapıldı.

        Şah kartalının, tedavisi ve iyileşme sürecinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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