Kırşehir'de jandarmanın yaralı bulduğu şah kartalı tedaviye alındı
Kırşehir'de merkeze bağlı Çuğun köyünde jandarma ekiplerince yaralı bulunan şah kartalı tedavi altına alındı.
Kırşehir'de merkeze bağlı Çuğun köyünde jandarma ekiplerince yaralı bulunan şah kartalı tedavi altına alındı.
Çuğun köyünde jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan şah kartalı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Ekiplerce Kırşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirilen kartala ilk müdahalesi yapıldı.
Şah kartalının, tedavisi ve iyileşme sürecinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.
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