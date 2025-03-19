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        Kırşehir'de kar yağışı nedeniyle 4 ilçede taşımalı eğitime öğleden sonra ara verildi

        Kırşehir'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Akçakent, Boztepe, Çiçekdağı ve Mucur ilçelerinde taşımalı eğitime öğleden sonra ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 14:45 Güncelleme: 19.03.2025 - 16:16
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        Kırşehir'de kar yağışı nedeniyle 4 ilçede taşımalı eğitime öğleden sonra ara verildi
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        Kırşehir'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Akçakent, Boztepe, Çiçekdağı ve Mucur ilçelerinde taşımalı eğitime öğleden sonra ara verildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte devam eden yoğun kar yağışının tipiye dönüşme olasılığının göz önünde bulundurulduğu belirtildi.

        Devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle değerlendirme yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Bu kapsamda Akçakent, Boztepe, Çiçekdağı ve Mucur ilçelerinde taşımalı eğitime 19 Mart Çarşamba günü öğleden sonra ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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