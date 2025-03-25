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        Kırşehir'de kuyumculara sahte altın satan 3 şüpheli tutuklandı

        Kırşehir'de kuyumculara sahte altın sattıkları gerekçesiyle yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 12:48 Güncelleme: 25.03.2025 - 12:55
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        Kırşehir'de kuyumculara sahte altın satan 3 şüpheli tutuklandı
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        Kırşehir'de kuyumculara sahte altın sattıkları gerekçesiyle yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

        Kentteki bazı kuyumcular, iş yerlerine gelen H.D'nin hareketlerinden şüphelenerek durumu polise bildirdi.

        Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan H.D'nin üzerinde 3 sahte altın bilezik, 25 gram 24 ayar has altın ve 27 bin 750 lira bulundu.

        H.D. ile hareket ettikleri ve Aksaray'da bulundukları belirlenen G.Y. ve M.T. de Kırşehir ve Aksaray polisinin yürüttüğü operasyonla gözaltına alındı.

        Şüphelilerin üzerinde ve bulundukları araçta yapılan aramada, 5 sahte altın bilezik, 26 gram 24 ayar has altın, 5 bin 600 lira, sahte altın ürünleri, 10 kredi kartı, 3 cep telefonu, 4 sim kart, bir miktar uyuşturucu madde ve bıçak ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Bu arada, şüphelilerin farklı illerden temin ettikleri sahte altınları Ankara çevresindeki illerde bozdurdukları, dikkat çekmemek için de kuyumculara kadın zanlıların gittiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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