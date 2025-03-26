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        Kırşehir'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Kırşehir'de bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 21:55 Güncelleme: 26.03.2025 - 21:57
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        Kırşehir'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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        Kırşehir'de bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Terme Caddesi'nde 4 katlı bir apartmanın zemin katında bulunan iş yerinde tadilat sırasında baca kısmında yangın çıktı.

        Alevler kısa sürede apartmanın havalandırma borusundan çatıya ulaştı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında apartmanda hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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