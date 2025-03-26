Kırşehir'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Kırşehir'de bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırşehir'de bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Terme Caddesi'nde 4 katlı bir apartmanın zemin katında bulunan iş yerinde tadilat sırasında baca kısmında yangın çıktı.
Alevler kısa sürede apartmanın havalandırma borusundan çatıya ulaştı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında apartmanda hasar oluştu.
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