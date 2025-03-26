Kırşehir'de "Aile Çalıştayı" düzenlendi

Kırşehir Valiliği koordinasyonunda "Aile Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2025 Aile Yılı kapsamında, Valilik koordinasyonunda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Aile Çalıştayı" düzenlendi.

Kentte bir otelde düzenlenen çalıştayda konuşan Vali Murat Sefa Demiryürek, 2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edilmesinin, aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi açısından tarihi bir adım olduğunu belirtti.

Toplumun temel taşı, milli ve manevi değerlerin taşıyıcısı, bireylerin hayata hazırlandığı en önemli kurum olan ailenin önemine değinen Demiryürek, ailenin kültürün, ahlaki değerlerin nesilden nesile aktarıldığı bir ocak olduğunu dile getirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan da Aile Yılı hakkında bilgi verdi.