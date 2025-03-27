"Zimem defteri" geleneği Kırşehir'de yaşatılıyor

Osmanlı döneminden gelen, ihtiyaç sahiplerinin borçlarının ödendiği "zimem defteri" geleneği Kırşehir'de hayırsever kadınlar tarafından sürdürülüyor.

Hayırsever kadınlar adına Taliha Sin, Bağbaşı Mahallesi'ndeki bir bakkala giderek ihtiyaç sahiplerinin borcunu ödedi.

Ödeme yapılan bakkalın kapısına "Hayırsever kadınlar tarafından bu bakkaldaki ihtiyaç sahiplerinin borçları kapatılmıştır." yazısı asıldı.

Sin, gazetecilere, 6 yıl önce "Damlaya damlaya göl olur" sloganıyla, çoğunluğu ev kadınlarından oluşan hayırseverlerin desteğiyle çalışmalara hız verdiklerini söyledi.

"Zimem defteri" geleneğini yaşatmaya çalıştıklarını ve her geçen yıl maddi desteğin artmasıyla mutlu olduklarını dile getiren Sin, borcu olan vatandaşları rencide etmeden bu işi yapmayı amaçladıklarını ifade etti.

Bakkal işleten Ömer Kıraçlı da "Geçen sene yine gelmişlerdi. Hatta 2-3 gün önce yardıma muhtaç ablamız gelip, hayırseverleri sormuştu. Gelmediğini öğrenince üzülmüştü. Allah razı olsun bugün geldiler, hepsinin işi gücü rast gelsin. İhtiyaç sahiplerine söyleyeceğim, onlar da mutlu bir şekilde bayramlarını kutlayacaklar." dedi.