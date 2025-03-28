Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kırşehir'de iftar programında konuştu:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Siz o 'Tarım bitti, mahvolduk' diyenlere bakmayın. Bizler tarımsal hasılada Avrupa'da birinci ve dünyanın ilk 10 ülkesi arasındayız." dedi.

Bakan Yumaklı, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığınca parti binası önündeki sokakta düzenlenen "Vefa İftarı" programında yaptığı konuşmada, değerlere, birlik ve beraberliğe sahip çıkarak geleceğe daha güzel köprüler kuracaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı hedefine Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bir tuğla koymanın derdinde olduklarını vurgulayan Yumaklı, Türkiye Yüzyılı'nı "bereketin yüzyılı" olarak taçlandıracaklarını ifade etti.

Yumaklı, AK Parti'nin 22 yıl boyunca vatandaşına hizmet etme aşkı ve şevki ile eser siyasetiyle farkını her zaman ortaya koyduğunu dile getirdi.

AK Parti'nin, milletin güçlü desteğini her zaman yanında hissettiğini ve kararlılıkla geleceği inşa etmek üzere yollara revan olduğunu belirten Yumaklı, şöyle konuştu: