Kırşehir Valisi Demiryürek, bayramda görevli personeli ziyaret etti

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Ramazan Bayramı'nda görev yapan personeli ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Demiryürek, uygulama noktasında görevli emniyet ve jandarma personeline ziyarette bulunarak, bayramlarını tebrik etti.

Burada vatandaşlarla da bayramlaşan Demiryürek, tatil boyunca yollarda oluşan yoğunluk dolayısıyla sıklaştırılan trafik uygulamaları hakkında sürücülere hatırlatmalarda bulundu.

Ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret eden Demiryürek, acil serviste tedavi gören hasta, hasta yakınları ve sağlık personelinin bayramını kutladı.

Demiryürek, huzurevinde kalan yaşlılar ile devletin koruması altındaki çocuklarla da bayramlaştı.

Ziyaretlere, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal ve İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım eşlik etti.