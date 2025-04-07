Kırşehir DSYB Başkanı Bülent Ozan güven tazeledi

Kırşehir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) Başkanı Bülent Ozan, 6. Olağan Genel Kurulda yapılan seçimde güven tazeledi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen genel kurula katılan Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, yaptığı konuşmada, birliklerinin her ilde bulunduğunu ve üreticilerin yanında yer aldıklarını söyledi.

Birliklerin tüm başkan ve yöneticilerinin sahada çalışan ve üreten isimler olduğunu belirten Özcan, ufuk açan ve hizmet kalitesini artıran çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Tek adayla girilen seçimde mevcut başkan Ozan, yeniden başkan seçildi.

Destek verenlere teşekkür eden Ozan, hayvancılık ve üretim adına ellerinden gelenin fazlasını yapmaya gayret göstereceklerini söyledi.

Yeni dönemde ilçe ve köylerde seminerlerle üreticileri bilgilendireceklerini belirten Ozan, düve çiftliği kurmayı ve buzağı ölümlerinin önüne geçmek için hayvan hastanesi kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti.