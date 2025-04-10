Kırşehir'de Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yılı kutlandı

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kartal ve Eylenen, personelin bayramını kutladı.

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