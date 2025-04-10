Kırşehir'de Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yılı kutlandı
Kırşehir'de Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında tören düzenlendi.
Kırşehir'de Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında tören düzenlendi.
Cacabey Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal ve Kırşehir Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) Müdürü Erdem Eylenen Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kartal ve Eylenen, personelin bayramını kutladı.
Öte yandan törene katılan Kırşehir PMYO'da görevli polis memuru Aygün Ay'ın 9 aylık bebeği Ayşe Beren, ilgi odağı oldu.
Kırşehir Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'ne yapılan ziyarete, kabirlere karanfil bırakıldı, dua edildi, şehit yakınlarına başsağlığı dilendi.
Öte yandan Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde mevlit programı düzenlendi.
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