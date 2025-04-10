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        Kırşehir'de Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yılı kutlandı

        Kırşehir'de Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 15:11 Güncelleme: 10.04.2025 - 15:17
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        Kırşehir'de Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yılı kutlandı
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        Kırşehir'de Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında tören düzenlendi.

        Cacabey Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal ve Kırşehir Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) Müdürü Erdem Eylenen Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kartal ve Eylenen, personelin bayramını kutladı.

        Öte yandan törene katılan Kırşehir PMYO'da görevli polis memuru Aygün Ay'ın 9 aylık bebeği Ayşe Beren, ilgi odağı oldu.

        Kırşehir Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'ne yapılan ziyarete, kabirlere karanfil bırakıldı, dua edildi, şehit yakınlarına başsağlığı dilendi.

        Öte yandan Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde mevlit programı düzenlendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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