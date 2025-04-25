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        Kırşehir polisinden Kırşehir Futbol SK futbolcularına destek

        Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırşehir Futbol SK futbolcuları ve yönetimine tatlı ikram etti, destek oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 14:05 Güncelleme: 25.04.2025 - 14:06
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        Kırşehir polisinden Kırşehir Futbol SK futbolcularına destek
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        Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırşehir Futbol SK futbolcuları ve yönetimine tatlı ikram etti, destek oldu.

        Kırşehir Futbol SK tesislerini ziyaret ederek futbolculara ve yönetime tatlı ikramında bulunan emniyet yetkilileri, sezon boyunca sergilenen centilmence mücadele ve iş birliği için teşekkür etti.

        Spor Güvenliğinden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erdal Özbek ve yönetimindeki emniyet personeli, Kırşehir Futbol SK futbolculara bundan sonra oynanacak olan maçlar içinde başarı diledi.

        Ziyaret sırasında polisler, sezon boyunca sahada sergiledikleri mücadele, düzenli ve güvenli maç ortamına katkılarından dolayı Kırşehir Futbol SK yönetimini ise tebrik etti.

        Kırşehir Futbol SK Başkanı Çağatay Han Torun, ziyarette yaptığı konuşmada, sezon boyunca herhangi bir güvenlik sıkıntısı yaşamadıklarını, sporcuların güvenliğinin en iyi şekilde sağlandığını vurgulayarak, destekleri için emniyet teşkilatına teşekkür etti.

        Geçen sezon boyunca Kırşehir'de oynanan spor müsabakalarında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında herhangi bir işlem yapılmadığı da öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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