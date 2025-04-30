Kırşehir'de Kur'an kursu öğrencilerinden Gazze'ye destek

Kırşehir İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kursunun 4-6 yaş grubu öğrencileri, harçlıklarıyla Gazze'deki çocuklara destek oldu.

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacı Narin İhsan Yeşilli Kur'an Kursu'nun 4-6 yaş grubu öğrencileri, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) görevlileriyle bir araya geldi.

Minikler, Kur'an kursuna gelen TDV görevlilerine harçlıklarının olduğu kumbaralarını ve biriktirdikleri harçlıklarını teslim etti.

İl Müftüsü ve TDV Kırşehir Şube Başkanı Mustafa Tekin, kendileri minik, yürekleri kocaman çocukların harçlıklarını ve kumbaralarını mazlum Filistin ve Gazze halkı için göndermelerini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Tekin, "Bu güzel davranışlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyor, gözlerinden öpüyorum. Yavrularımızın bu konudaki duyarlılığı bizleri duygulandırdı. Bu hassasiyeti onlara kazandıran ailelere ve hocalarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Dinimizin, din kardeşliği üzerindeki tutumu açıktır ve bu davranış onun bir yansımasıdır." ifadelerini kullandı.