Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de sağanak etkili oldu

        Kırşehir'de kent merkezi ve ilçelerde sağanak etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 14:52 Güncelleme: 03.05.2025 - 14:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de sağanak etkili oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırşehir'de kent merkezi ve ilçelerde sağanak etkili oldu.

        Sağanak nedeniyle kent merkezinde cadde ve sokaklarda bu birikintileri oluştu, bazı depoları su bastı.

        Boztepe, Mucur ve Kaman ilçelerinde ise sağanağın ardından oluşan sel nedeniyle bazı tarım arazileri zarar gördü.

        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ve İl Genel Meclis Başkanı Bülent Ozan, Boztepe'de sağanağın etkili olduğu bölgelerde inceleme yaptı.

        Vatandaşlardan bilgi alan Ünsal, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        İl Genel Meclis Başkanı Ozan ise dün geceden itibaren İl Özel İdaresi ekiplerinin su tahliyeleri, kanalizasyonlar, giderler ve menfezlerin temizlenmesi, trafikte ve ulaşımda sorun yaşanmaması için yoğun şekilde bölgede çalıştığını ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        3 kişinin silahından çıkan kurşunla öldü! Savcıdan Poyraz için dikkat çeken ceza talebi!
        3 kişinin silahından çıkan kurşunla öldü! Savcıdan Poyraz için dikkat çeken ceza talebi!
        "Osimhen'e 'Bize gel' diyebilirdim!"
        "Osimhen'e 'Bize gel' diyebilirdim!"
        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
        Galatasaray Sivasspor'u ağırlıyor!
        Galatasaray Sivasspor'u ağırlıyor!
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Madalyonlarda Fatih Sultan Mehmet!
        Madalyonlarda Fatih Sultan Mehmet!
        Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı!
        Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı!
        "Papa" Trump
        "Papa" Trump
        Hakkari'de derede can pazarı
        Hakkari'de derede can pazarı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı alınır mı?
        Emekli olmadan kıdem tazminatı alınır mı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Deliksiz uyku için ne yemeli ne içmeli?
        Deliksiz uyku için ne yemeli ne içmeli?
        2. Lig'de şampiyonluk haftası!
        2. Lig'de şampiyonluk haftası!
        Yaren leylek baba oldu!
        Yaren leylek baba oldu!
        Prof. Dr. Kasapçopur: 10 yıl sonra çocuk kanser uzmanı bulmakta zorlanacağız
        Prof. Dr. Kasapçopur: 10 yıl sonra çocuk kanser uzmanı bulmakta zorlanacağız
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de öğretmenler şiir ve romanların önemini konuştu
        Kırşehir'de öğretmenler şiir ve romanların önemini konuştu
        Fünye ile patlatılan şüpheli valiz boş çıktı
        Fünye ile patlatılan şüpheli valiz boş çıktı
        Kırşehir'de kaçak balık avlayanlara idari işlem yapıldı
        Kırşehir'de kaçak balık avlayanlara idari işlem yapıldı
        Kırşehir'de "Depremle Birlikte Yaşam" konferansı düzenlendi
        Kırşehir'de "Depremle Birlikte Yaşam" konferansı düzenlendi
        Kırşehir'de 18 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırşehir'de 18 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırşehirli dağcılar, 1823 metre yüksekliğindeki Demirli Kale Tepe'nin zirve...
        Kırşehirli dağcılar, 1823 metre yüksekliğindeki Demirli Kale Tepe'nin zirve...