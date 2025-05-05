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        Kırşehir'de 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kırşehir'de hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 11:44 Güncelleme: 05.05.2025 - 11:44
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        Kırşehir'de 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Kırşehir'de hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, jandarma ekiplerince yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan I.T'yi operasyonla yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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