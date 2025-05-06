Kırşehir'de vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Törene, gazinin ailesi ve yakınları, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım, askeri erkan, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve gaziler katıldı.

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