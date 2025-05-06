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        Sakarya'da trafik kazasında ölen kız kardeşlerin cenazesi Kırşehir'de toprağa verildi

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren 2 kız kardeşin cenazeleri memleketleri Kırşehir'de defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 17:38 Güncelleme: 06.05.2025 - 17:52
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        Sakarya'da trafik kazasında ölen kız kardeşlerin cenazesi Kırşehir'de toprağa verildi
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        Sakarya'nın Hendek ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren 2 kız kardeşin cenazeleri memleketleri Kırşehir'de defnedildi.

        Nermin (59) ve Necmiye Ayas'ın (55) cenazeleri, yakınları tarafından alınarak memleketleri Kırşehir'in Kaman ilçesine getirildi.

        Ayas kardeşlerin cenazeleri, Kaman Çarşı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Hacıpınar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Cenaze törenine, Nermin ve Necmiye Ayas'ın yakınları ile vatandaşlar katıldı.

        Kaman'da yaşayan Necmiye Ayas'ın, Sakarya'daki kız kardeşi Nermin Ayas'ı ziyarete gittiği öğrenildi.

        Hendek ilçesi Yenimahalle Servetiye Caddesi'nde dün H.K. idaresindeki 54 EK 410 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Nermin ve Necmiye Ayas'a çarpmış, kız kardeşler olay yerinde hayatını kaybetmişti.

        Kaza, güvenlik kameralarınca kaydedilmişti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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