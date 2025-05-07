Kırşehir'de fidanlar toprakla buluştu

Kent merkezinde Kındam mevkisine İsviçre Tut Elimi Derneği gönüllüleri ve bağışçılarının katkılarıyla oluşturulan hatıra ormanında, Vali Murat Sefa Demiryürek, protokol üyeleri ve öğrenciler, fidanları dikerek su verdi.

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