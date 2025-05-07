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        Kırşehir'de fidanlar toprakla buluştu

        Kırşehir'de fidan dikim etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 16:36 Güncelleme: 07.05.2025 - 16:38
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        Kırşehir'de fidanlar toprakla buluştu
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        Kırşehir'de fidan dikim etkinliği düzenlendi.

        Kırşehir Valiliğince başlatılan "Kırşehir'de Nefes Alan, Kırşehir'e Nefes Veriyor" projesi kapsamında 1000 fidan toprakla buluşturuldu.

        Kent merkezinde Kındam mevkisine İsviçre Tut Elimi Derneği gönüllüleri ve bağışçılarının katkılarıyla oluşturulan hatıra ormanında, Vali Murat Sefa Demiryürek, protokol üyeleri ve öğrenciler, fidanları dikerek su verdi.

        Vali Demiryürek, "Valiliğimizce başlattığımız proje kapsamında bugün sevgili çocuklarımız, gönüllülerimiz ve kıymetli gençlerimizle 1000 fidan dikimi gerçekleştirdik. Toprakla buluşturduğumuz fidanların geleceğe nefes olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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