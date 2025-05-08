KAEÜ'de "Ahice Havacılık Kariyer Günü" etkinliği düzenlendi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında, "Ahice Havacılık Kariyer Günü" etkinliği düzenlendi.

KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yıldızlar Havacılık Topluluğu tarafından gerçekleştirilen programda konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Türkiye'nin havacılık alanında son dönemde ciddi yol katettiğini söyledi.

Karahocagil, "Havacılık mazimiz aslında yeni değil, Cumhuriyet'in ilk yıllarında başlamıştır. Vecihi Hürkuş'u hepimiz hatırlıyoruz. Soyadı da üretilen uçağımıza verildi. Hürkuş ve Nuri Demirağ aslında bu alanda çok önemli iki kahramandır. Hayal edip gerçekleştirememişler ama onların hayallerini son 20 yılda ülkemiz gerçekleştirmeye çalışıyor." diye konuştu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Bilgi Teknolojileri Müdürü Semih Kaya da TUSAŞ ve Türkiye'nin havacılık çalışmaları hakkında bilgi verdi.

HÜRKUŞ, HÜRJET ve KAAN uçakları, ATAK ve GÖKBEY helikopterleri ile ANKA ve AKSUNGUR ile gökyüzünde her zamankinden daha güçlü olduklarına dikkati çeken Kaya, yer gözlem, keşif, haberleşme ve havacılıkta üretilen yapısal ürünleri anlattı. Kaya, TUSAŞ'ta 15 binden fazla çalışanın bulunduğunu, yaptıkları yeni üretim faaliyetleri ile Türkiye'nin önemli bir ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını kaydetti. TUSAŞ Eğitim Uçakları Baş Uçuş Test Pilotluğu Şefi ve HÜRKUŞ Test Pilotu Murat Özpala ise mesleki çalışmalar ve uçuş eğitimleri hakkında öğrencilere bilgi verdi. Ülkenin geleceği için çok önemli çalışmalar yapıldığını vurgulayan Özpala, büyük fedakarlıklarla üretilen HÜRKUŞ ile yaptıkları ilk uçuş ve ekibin mutluluğunun çok özel bir an ve büyük bir gurur olduğunu söyledi. HÜRKUŞ'un ardından havacılık alanında yeni ürünler ortaya çıktığını, Türk mühendislerin bu alanda yeni başarılara ilerlediklerini dile getiren Özpala, bilim, ilim, hikmet ve sanatla insanlığın ve medeniyetin ilerleyebilmesi için üretmeye, çalışmaya sürekli devam edilmesi gerektiğini ifade etti.