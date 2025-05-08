Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        KAEÜ'de "Ahice Havacılık Kariyer Günü" etkinliği düzenlendi

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında, "Ahice Havacılık Kariyer Günü" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 15:45 Güncelleme: 08.05.2025 - 16:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        KAEÜ'de "Ahice Havacılık Kariyer Günü" etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında, "Ahice Havacılık Kariyer Günü" etkinliği düzenlendi.

        KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yıldızlar Havacılık Topluluğu tarafından gerçekleştirilen programda konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Türkiye'nin havacılık alanında son dönemde ciddi yol katettiğini söyledi.

        Karahocagil, "Havacılık mazimiz aslında yeni değil, Cumhuriyet'in ilk yıllarında başlamıştır. Vecihi Hürkuş'u hepimiz hatırlıyoruz. Soyadı da üretilen uçağımıza verildi. Hürkuş ve Nuri Demirağ aslında bu alanda çok önemli iki kahramandır. Hayal edip gerçekleştirememişler ama onların hayallerini son 20 yılda ülkemiz gerçekleştirmeye çalışıyor." diye konuştu.

        Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Bilgi Teknolojileri Müdürü Semih Kaya da TUSAŞ ve Türkiye'nin havacılık çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        HÜRKUŞ, HÜRJET ve KAAN uçakları, ATAK ve GÖKBEY helikopterleri ile ANKA ve AKSUNGUR ile gökyüzünde her zamankinden daha güçlü olduklarına dikkati çeken Kaya, yer gözlem, keşif, haberleşme ve havacılıkta üretilen yapısal ürünleri anlattı.

        Kaya, TUSAŞ'ta 15 binden fazla çalışanın bulunduğunu, yaptıkları yeni üretim faaliyetleri ile Türkiye'nin önemli bir ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını kaydetti.

        TUSAŞ Eğitim Uçakları Baş Uçuş Test Pilotluğu Şefi ve HÜRKUŞ Test Pilotu Murat Özpala ise mesleki çalışmalar ve uçuş eğitimleri hakkında öğrencilere bilgi verdi.

        Ülkenin geleceği için çok önemli çalışmalar yapıldığını vurgulayan Özpala, büyük fedakarlıklarla üretilen HÜRKUŞ ile yaptıkları ilk uçuş ve ekibin mutluluğunun çok özel bir an ve büyük bir gurur olduğunu söyledi.

        HÜRKUŞ'un ardından havacılık alanında yeni ürünler ortaya çıktığını, Türk mühendislerin bu alanda yeni başarılara ilerlediklerini dile getiren Özpala, bilim, ilim, hikmet ve sanatla insanlığın ve medeniyetin ilerleyebilmesi için üretmeye, çalışmaya sürekli devam edilmesi gerektiğini ifade etti.

        Etkinlik, Türkiye'deki teknoloji ve havacılık sektöründe faaliyet gösteren bazı kuruluşların mühendis ve temsilcilerinin sunumlarıyla devam etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Sınıf öğretmeni silahlı saldırıda öldü!
        Sınıf öğretmeni silahlı saldırıda öldü!
        Adalı'dan Bankalar Birliği ve transfer açıklaması!
        Adalı'dan Bankalar Birliği ve transfer açıklaması!
        Kanser hastası, karısını öldürdü!
        Kanser hastası, karısını öldürdü!
        Kreşte ölümden döndü! Küçük çocuk inşaat alanına düştü!
        Kreşte ölümden döndü! Küçük çocuk inşaat alanına düştü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gülay’ın üçüncü ifadesi
        Gülay’ın üçüncü ifadesi
        "Acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var"
        "Acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var"
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Papa seçiminde ikinci günde de siyah dumanlar
        Papa seçiminde ikinci günde de siyah dumanlar
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        Ünlü oyuncuya veda
        Ünlü oyuncuya veda
        Emekli işçinin vefası duygulandırdı! Volkanik taşlardan yaptı
        Emekli işçinin vefası duygulandırdı! Volkanik taşlardan yaptı
        Muslera'da ayrılık zamanı!
        Muslera'da ayrılık zamanı!
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de kanalizasyon çalışmasında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını...
        Kırşehir'de kanalizasyon çalışmasında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını...
        Kazdığı kanalizasyon çukuruna giren işçi, toprak altında kalıp öldü
        Kazdığı kanalizasyon çukuruna giren işçi, toprak altında kalıp öldü
        Kırşehir'de fidanlar toprakla buluştu
        Kırşehir'de fidanlar toprakla buluştu
        Kırşehir'de jandarma ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları...
        Kırşehir'de jandarma ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları...
        Kırşehir Futbol SK Başkanı Torun'dan takıma maddi destek çağrısı
        Kırşehir Futbol SK Başkanı Torun'dan takıma maddi destek çağrısı
        Otomobiliyle 2 kız kardeşe çarpıp ölümlerine neden olan sürücü tutuklandı (...
        Otomobiliyle 2 kız kardeşe çarpıp ölümlerine neden olan sürücü tutuklandı (...