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        Kırşehir'de hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

        Kırşehir'de bir zanlı, römork kapağını çalmak isterken gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 15:11 Güncelleme: 09.05.2025 - 15:13
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        Kırşehir'de hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı
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        Kırşehir'de bir zanlı, römork kapağını çalmak isterken gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezine yakın bölgelerde insan ve araç hareketlerinin artmasıyla asayiş olaylarının atabileceği öngörüsüyle suçu önleme amaçlı çalışmalarını arttırdı.

        Devriye gezen jandarma ekipleri, Akçaağıl köyü yakınlarındaki hurdalıktan bir römorkun arka kapağını otomobilin bagajına yükleyip götürmek üzereyken N.B'yi suçüstü yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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