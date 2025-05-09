Kırşehir'de hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı
Kırşehir'de bir zanlı, römork kapağını çalmak isterken gözaltına alındı.
Kırşehir'de bir zanlı, römork kapağını çalmak isterken gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezine yakın bölgelerde insan ve araç hareketlerinin artmasıyla asayiş olaylarının atabileceği öngörüsüyle suçu önleme amaçlı çalışmalarını arttırdı.
Devriye gezen jandarma ekipleri, Akçaağıl köyü yakınlarındaki hurdalıktan bir römorkun arka kapağını otomobilin bagajına yükleyip götürmek üzereyken N.B'yi suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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