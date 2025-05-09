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        KAEÜ'de Hemşireler Günü kutlandı

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) hemşirelik bölümü öğrencileri "Hemşireler Günü"nü kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 15:42 Güncelleme: 09.05.2025 - 15:44
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        KAEÜ'de Hemşireler Günü kutlandı
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        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) hemşirelik bölümü öğrencileri "Hemşireler Günü"nü kutladı.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri tarafından KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.

        Etkinlikte konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Güneş, hemşireliğin insanlık tarihinin en eski ve en kutsal mesleği olduğunu, doğumdan ölüme kadar bireyin ve toplumun sağlığını koruma ve hastalık durumlarında iyileştirme misyonu üstlendiklerini anımsattı.

        Hemşireliğin aslında yalnızca bir meslek olmadığını aynı zamanda bir yaşam biçimi olarak, gece gündüz yorgunluk demeden çalıştıklarını vurgulayan Güneş, hemşirelerin, hastanelerin sessiz kahramanları olarak binlerce hayata dokunan, bir savaşçı azmiyle yılmadan mücadele eden güçlü yürekler olduğunu dile getirdi.

        Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökçe Demir de hemşireliğin yaşamın en kırılgan ve savunmasız anlarında insanların yanında olmayı seçenlerin mesleği olduğunu ifade etti.

        Demir, hemşireliğin vazgeçilmez bir meslek olduğunu hatırlatarak, buna gönül veren tüm meslektaşlarının Hemşireler Günü'nü kutladı.

        Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sultan Taşçı ise öğrencilere yönelik hazırladığı hemşirelik ile ilgili "şefkat ve özveri" sunumunu gerçekleştirdi.

        Programda dördüncü sınıf öğrencileri sembolik olarak birinci sınıf öğrencilerine yanan meşaleyi teslim etti, ardından Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri müzik dinletisi sundu.

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