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        Kırşehir'de "Vekaletle kurban organizasyonu" toplantısı yapıldı

        Kırşehir İl Müftülüğünde "2025 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" ve yaz Kur'an kursları bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 16:35 Güncelleme: 15.05.2025 - 16:37
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        Kırşehir'de "Vekaletle kurban organizasyonu" toplantısı yapıldı
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        Kırşehir İl Müftülüğünde "2025 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" ve yaz Kur'an kursları bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kurumun konferans salonunda düzenlenen toplantı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        İl Müftüsü Mustafa Tekin, vekaletle kurban organizasyonu hakkında bilgi vererek, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt da "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" sunumunda kurbanın, mali yükümlülüğü olan bir ibadet olduğunu, ekonomik durumu iyi olanların kurban kesmesinin vacip olduğunu söyledi.

        Kurban ibadeti toplum içerisinde birlik ve beraberliğin, kardeşliğin pekişmesine katkı sağladığını, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tuttuğunu da hatırlatan Bozkurt, hayırseverlerin kurbanlarını uzakta bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaştırmasının, vekalet yoluyla kurban kesmeyi önemli hale getirdiğini ifade etti.

        Toplantıda, "2025 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" ve yaz Kur'an kurslarıyla ilgili müftülük çalışanları, imam hatip, müezzin kayyım ve Kur'an kursu öğreticilerine bilgi verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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