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        Kırşehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda fener alayı düzenlendi

        Kırşehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 21:33 Güncelleme: 19.05.2025 - 21:41
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        Kırşehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda fener alayı düzenlendi
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        Kırşehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı yapıldı.

        Masal Park önünde bir araya gelen vatandaşlar, Türk bayrakları ve meşalelerle Cacabey Meydanı'na kadar yürüdü.

        Evlerinin balkonuna çıkan vatandaşlar da yürüyüşe katılanlara destek verdi.

        Cacabey Meydanı'na gelen grup burada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.

        Ardından Kırşehir Belediyesince düzenlenen etkinlikte sanatçılar Cemre Özdal ve Feridun Düzağaç sahne aldı.

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Düzağaç, çocuklar ile birlikte sahnede şarkı söyledi. Düzağaç, sevilen bestelerinin yanı sıra izleyenlerin istediği bazı eserleri de seslendirdi.

        Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu sanatçı Düzağaç'a hediye takdim etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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