Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Afganistanlı yetkililerden KAEÜ Rektörü Karahocagil'e ziyaret

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Afganistan Büyükelçiliği Kültür ve Sağlık Ataşeleri ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 11:59 Güncelleme: 21.05.2025 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afganistanlı yetkililerden KAEÜ Rektörü Karahocagil'e ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Afganistan Büyükelçiliği Kültür ve Sağlık Ataşeleri ile bir araya geldi.

        Üniversiten yapılan yazılı açıklamaya göre, Afganistan Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Qari Hamidullah Temkin ile Sağlık Ataşesi Uzm. Dr. Fazlullah Seerat, Rektör Karahocagil'i ziyaret etti.

        Ziyarette kültür, eğitim, sağlık ve ekonomi gibi alanlarda fikir alışverişinde bulunuldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Karahocagil, KAEÜ'nün akademik ve bilimsel çalışmalarının yanı sıra toplumsal katkı ve kalkınma adına önemli projelere imza attığını belirtti.

        Birçok ülkeyle işbirliği içinde olduklarını dile getiren Karahocagil, Afganistan ile de bağlarının güçlü olduğunu ifade etti.

        Kültür Ataşesi Temkin de KAEÜ ile işbirliği içinde olmanın kendilerini memnun ettiğini kaydetti.

        Sağlık Ataşesi Seerat ise KAEÜ'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Ziyarette, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Musa Özata ile Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin İlter de bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenalaşan yaya yola düştü... Servis ezdi öldürdü!
        Fenalaşan yaya yola düştü... Servis ezdi öldürdü!
        Bodrum bu yıl da cep yakıyor
        Bodrum bu yıl da cep yakıyor
        Boey heyecanı!
        Boey heyecanı!
        İzmir'de dehşet! Komşuların bahçe kavgası: 2 ölü!
        İzmir'de dehşet! Komşuların bahçe kavgası: 2 ölü!
        Beşiktaş'ta gündem forvet!
        Beşiktaş'ta gündem forvet!
        Konutta kapora dolandırıcılığı uyarısı
        Konutta kapora dolandırıcılığı uyarısı
        Zaniolo geri dönüyor!
        Zaniolo geri dönüyor!
        Adresine hastaneyi de ekledi
        Adresine hastaneyi de ekledi
        Yan bakma kavgasında 7 kişiyi vurdu!
        Yan bakma kavgasında 7 kişiyi vurdu!
        100 suçtan 94 yıl hapis cezası vardı! 5 yıldır aranan suç makinesi!
        100 suçtan 94 yıl hapis cezası vardı! 5 yıldır aranan suç makinesi!
        Ünlülerin koruması hayata veda etti
        Ünlülerin koruması hayata veda etti
        Baba ile oğlunu yakmışlardı... Sır perdesi aralanıyor!
        Baba ile oğlunu yakmışlardı... Sır perdesi aralanıyor!
        Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi
        Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi
        Demir borular camı kırdı! Facia yaşandı!
        Demir borular camı kırdı! Facia yaşandı!
        13 TIR ile gelmeden istekleri geldi
        13 TIR ile gelmeden istekleri geldi
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        İmamoğlu'nun kayıp cep telefonu ele geçirildi
        İmamoğlu'nun kayıp cep telefonu ele geçirildi
        Şenlik etkinliği yasa döndü! Kahreden haber!
        Şenlik etkinliği yasa döndü! Kahreden haber!
        ABD'den Türkiye ile "yeni bir ortaklık dönemi" vurgusu
        ABD'den Türkiye ile "yeni bir ortaklık dönemi" vurgusu
        Evlilik yüzüğü neden dördüncü parmağa takılır?
        Evlilik yüzüğü neden dördüncü parmağa takılır?

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı
        Kırşehir'de tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı
        Kırşehir'de tarihi eser niteliği taşıyan 151 obje ele geçirildi
        Kırşehir'de tarihi eser niteliği taşıyan 151 obje ele geçirildi
        Emine Erdoğan'dan arkeolog Omura için başsağlığı mesajı (2)
        Emine Erdoğan'dan arkeolog Omura için başsağlığı mesajı (2)
        Kırşehir'de gençler Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele sergisini gezdi
        Kırşehir'de gençler Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele sergisini gezdi
        Kırşehir Valisi Demiryürek, Japon arkeolog Sachihiro Omura için başsağlığı...
        Kırşehir Valisi Demiryürek, Japon arkeolog Sachihiro Omura için başsağlığı...
        Kaman Kalehöyük kazılarının öncüsü Japon arkeolog Dr. Sachihiro Omura, Kırş...
        Kaman Kalehöyük kazılarının öncüsü Japon arkeolog Dr. Sachihiro Omura, Kırş...