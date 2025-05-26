Kırşehir'de tarihi eser niteliği taşıyan 82 obje ele geçirildi

Araçta yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 69'u sikke olmak üzere 82 obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve Akpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırşehir-Akpınar kara yolu kontrol noktasında, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.