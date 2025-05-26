Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de tarihi eser niteliği taşıyan 82 obje ele geçirildi

        Kırşehir'de çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliği taşıyan 82 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 15:18 Güncelleme: 26.05.2025 - 15:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de tarihi eser niteliği taşıyan 82 obje ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırşehir'de çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliği taşıyan 82 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve Akpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırşehir-Akpınar kara yolu kontrol noktasında, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 69'u sikke olmak üzere 82 obje ele geçirildi.

        Gözaltına alınan D.Ç. hakkında "tarihi eser kaçakçılığı" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Görevi kötüye kullananların gözünün yaşına bakmayız"
        "Görevi kötüye kullananların gözünün yaşına bakmayız"
        İlhan Şeşen vefat etti
        İlhan Şeşen vefat etti
        Bir kadının öldürülme nedeni: Yeni koltuk takımı!
        Bir kadının öldürülme nedeni: Yeni koltuk takımı!
        İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı okulu hedef aldı!
        İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı okulu hedef aldı!
        2 aylık eşini satırla öldürmüştü! Vahşetin detayları kan dondurdu!
        2 aylık eşini satırla öldürmüştü! Vahşetin detayları kan dondurdu!
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        AYM'den "3600 ek gösterge" kararı
        AYM'den "3600 ek gösterge" kararı
        Buruk'tan transfer ve Osimhen sözleri!
        Buruk'tan transfer ve Osimhen sözleri!
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Osimhen transferi için bizzat görüştü!
        Osimhen transferi için bizzat görüştü!
        Sarı-lacivert bayram!
        Sarı-lacivert bayram!
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        Doktoru hayattan koparan kabusta gözaltı sayısı arttı!
        Doktoru hayattan koparan kabusta gözaltı sayısı arttı!
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Kulakları bulunamamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Kulakları bulunamamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Sevgilisini saatlerce dövmüştü... İstenen ceza açıklandı!
        Sevgilisini saatlerce dövmüştü... İstenen ceza açıklandı!
        Konut fiyatlarında yeni dönem
        Konut fiyatlarında yeni dönem
        Başarısı bütçesini aştı
        Başarısı bütçesini aştı
        Üç günde 204 milyon dolar
        Üç günde 204 milyon dolar

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de Hirfanlı Baraj göletine açılan balıkçı teknesi alabora oldu; 4...
        Kırşehir'de Hirfanlı Baraj göletine açılan balıkçı teknesi alabora oldu; 4...
        Kırşehir'de baraj gölünde alabora olan teknedeki 4 kardeşten 1'i öldü
        Kırşehir'de baraj gölünde alabora olan teknedeki 4 kardeşten 1'i öldü
        Enes, boş arazide iple boğularak öldürülmüş halde bulundu
        Enes, boş arazide iple boğularak öldürülmüş halde bulundu
        Kırşehirli öğrenciler yemek festivalinde birinci oldu
        Kırşehirli öğrenciler yemek festivalinde birinci oldu
        Kırşehir'de jandarma ekipleri köylerdeki vatandaşı bilgilendiriyor
        Kırşehir'de jandarma ekipleri köylerdeki vatandaşı bilgilendiriyor
        Kırşehir'de "Arazide Kayıp Arama Tatbikatı" yapıldı
        Kırşehir'de "Arazide Kayıp Arama Tatbikatı" yapıldı