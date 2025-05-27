Anamas Dağları Dedegöl zirvesine tırmanış yapıldı

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, farklı illerinden gelen dağcılar, Isparta Kızıldağ Milli Parkı sınırlarında bulunan Anamas Dağları'nın 2998 metre yüksekliğindeki Dedegöl zirvesine tırmanış yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.