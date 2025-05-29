Kırşehir'de "Kooperatiflerde Güncel Yaklaşımlar" paneli düzenlendi

Panele kentteki kooperatif ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Ardından konuşmacılar, kooperatifçiliğin yerelde büyümesi ve ilerlemesi, son dönemde kooperatifçiliğe verilen destekler gibi konularda soruları yanıtladılar.

Ticaret İl Müdürü İsmail Güner, "E-ticaretin Gücüyle Kooperatifçilik: Sınırları aşan işbirlikleri", Doç. Dr. Ertuğrul Güreşçi, "Kooperatiflerin güncel sorunları ve çözüm önerileri" ile Doç. Dr. Emine Şener, "Türkiye'de Kadın Kooperatifçiliği: Bölgesel farklılıklardan ortak güce" sunumlarını gerçekleştirdi.

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