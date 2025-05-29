AFAD'ın "Dron ile Arazide Kayıp Arama Yarışması" Kırşehir'de başladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından personele yönelik düzenlenen "Dron ile Arazide Kayıp Arama Yarışması" Kırşehir'de başladı.

Kırşehir Ahi Evren Gençlik Kampı'nda gerçekleştirilen ve AFAD İl Müdürlüklerinden 400 personelin katıldığı yarışmada, ekiplere ayrılan görevliler açık ve ormanlık arazi ile su kıyısında kayıp araması yapıyor.

İki gün sürecek yarışmayla dron kullanılarak kayıp kişilerin bulunması, ekiplerin koordinasyon yeteneklerinin geliştirilmesi, sahadaki hızlı müdahale kapasitesinin test edilmesi hedefleniyor.

Yarışmada kıyı, dağlık ve ormanlık alan olacak şekilde 3 ayrı alanda toplam 81 dron uçurulacak.

Senaryo gereği ekipler, açık arazi, ağaçlık alan ve su kıyısında yaralı veya kayıp kişinin tespitini yapıyor. Oluşturulan koordinasyon ekipleri ise hedeflerin bulunmasına destek oluyor.

Arama kurtarma ve kayıp kişiyi en erken tespit eden AFAD İl Müdürlüğü, yarışmada birinciliği elde ediyor.