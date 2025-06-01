Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Kırşehir'de temaslarda bulundu

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Kırşehir'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde organize edilen "Halk Buluşmaları" programında konuşan Ağıralioğlu, siyaseti bayrak yarışı olarak görerek, daha önce yapılan yanlışların olmadığı bir ülke hayali ile partiyi kurduklarını söyledi.

Ağıralioğlu, Anahtar Parti'nin, devlete itibar, millete huzur, siyasete güven, devlet kurumlarına kapasite, yetişmiş evlatlara imkan ve memleketin bilenlerine bildikleri işi yapabilecekleri fırsat olduğunu belirtti.

Kendisinin 30 senedir memleket kürsülerinde olduğunu anlatan Ağıralioğlu, "30 senedir memleket için kurduğumuz hayallerin gerçekleşmesi için alın teri döküyorum. 'Dün öyle dedim, bugün böyle dedim.' diyecek sözüm yoktur. Memleketin sevmediği, devletin hasım bellediği, milletin hiçbir zaman hoşnut olmadığı hiç bir münasebetsiz işin içinde olmadım." diye konuştu.

Programın ardından esnaf ziyareti yapan Ağıralioğlu, daha sonra partisinin il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.