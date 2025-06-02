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        Kırşehir'de son yağışlarda tarım arazileri zarar gördü

        Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak, son yağışlarda tarım arazilerinin zarar gördüğünü belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 17:05 Güncelleme: 02.06.2025 - 17:05
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        Kırşehir'de son yağışlarda tarım arazileri zarar gördü
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        Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak, son yağışlarda tarım arazilerinin zarar gördüğünü belirtti.

        Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak ve yönetim kurulu üyeleri, merkeze bağlı Toklumen köyünde sağanağın ardından meydana gelen selden oluşan hasar sonrası bölgedeki üreticileri ziyaret etti.

        Toprak ve beraberindekiler, selden etkilenen köyde incelemede bulunurken, evleri hasar gören vatandaşlarla görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Köydeki üreticilerle de bir araya gelen Toprak, kent genelinde bölgesel bazlı sağanak ve şiddetli yağışların olduğunu söyledi.

        Kısa süreli ve şiddetli yağışların, ekili arazileri olumsuz etkilediğini aktaran Toprak, "Toklumen, Kuruağıl, Erbişim, Karahıdır köyleri ile Boztepe'nin merkeze yakın köylerindeki tarım arazileri şiddetli yağış ve sonrasında oluşan selden etkilendi. Lokal bazlı yağışlar ile yaklaşık bin 500 ile 2 bin dönüm arasında bir tarım arazisinin etkilendiğini görüyoruz. Tarlalar su altında. Buralar maalesef ekili alanlar ve büyük kısmında da ürün kaybı yaşanacaktır. Üreticimize geçmiş olsun diyoruz. Ziraat Odası olarak her zaman üreticimizin yanında olmayı sürdüreceğiz." dedi.

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